Умер министр иностранных дел Сирии

Глава МИД Сирии Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство SANA.

«Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещает о смерти вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема», - говорится в тексте заявления.

Причина смерти неизвестна.

Валид Муаллем возглавлял министерство иностранных дел Сирии с 2006 года. Также он был главой министерства по делам экспатриантов.

