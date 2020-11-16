Умер министр иностранных дел Сирии
16 ноября 202006:15
Глава МИД Сирии Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство SANA.
«Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещает о смерти вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема», - говорится в тексте заявления.
Причина смерти неизвестна.
Валид Муаллем возглавлял министерство иностранных дел Сирии с 2006 года. Также он был главой министерства по делам экспатриантов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru