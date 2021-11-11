Умер ликвидировавший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк
Бывший президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем Де Клерк умер на 86 году жизни. Именно в годы его правления был отменен режим апартеида в ЮАР. Де Клерк стал последним белым главой этого государства.
В июне этого года у экс-президента был диагностирован рак легких - мезотелиома. Власти ЮАР сейчас определяются с порядком его похорон.
Пост президента ЮАР Де Клерк, представлявший Национальную партию, занимал с сентября 1989 года по май 1994 года. В период своего правления он стал привлекать негритянское население республики к управлению. В 1990 году президент освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, а также легализовал Африканский национальный и Панафриканский конгрессы.
В 1991 году было принято решение об отмене дискриминационных законов о расселении по группам (апартеид), регистрации населения и «общественной безопасности». В 1993 году Фредерику Виллему Де Клерку и Манделе была присуждена Нобелевская премия мира.
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