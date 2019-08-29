Умер французский актер Мишель Омон

Французский комедийный актер Мишель Омон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, артист умер в ночь со среды на четверг. Эту информацию изданию подтвердили дочь Омона и его агент. Причина смерти не называется.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Более тридцати лет выступал на сцене театра Комеди Франсез. В мире он известен по таким фильмам как "Игрушка" (1976 г.), "Папаши", "Невезучие". В основном исполнял роли второго плана.



