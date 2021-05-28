Умер экс-глава украинской разведки Гвоздь

Бывший глава СВР (Службы внешней разведки) Украины умер в пятницу после дайвинга в Египте. Как сообщает портал Страна.ua, он чересчур долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 метров. Бывший глава СВР был доставлен в местную клинику, однако спасти его не удалось.

Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года. На этой должности он пробыл до апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что Гвоздь пропал во время дайвинга вблизи города Дахаб. Спасатели сразу же занялись его поиском, ситуацию взяло под контроль посольство Украины в Египте.

Гвоздь имел звание генерал-лейтенант запаса, был доктором военных наук. Владел английским, хорватским, сербским и китайским языками. Был женат, имел двух детей.

