Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У

Бывший президент Республики Корея Ро Дэ У скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на помощников политика.

Отмечается, что Ро Дэ У недавно был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Однако медики не смогли помочь экс-президенту, сообщает телеканал «360».

Ро Дэ У стал первым демократически избранным президентом Южной Кореи и руководил страной с 1988 по 1993 год. В 1993 году бывшего главу республики арестовали по обвинению в коррупции, затем его обвинили в измене в связи с подавлением в 1980 году путча в Кванджу. Ро Дэ У в 1996 году приговорили к 22-летнему заключению, однако спустя два года политик был помилован, отмечает РИА ФАН.

