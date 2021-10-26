Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У
Бывший президент Республики Корея Ро Дэ У скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на помощников политика.
Отмечается, что Ро Дэ У недавно был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Однако медики не смогли помочь экс-президенту, сообщает телеканал «360».
Ро Дэ У стал первым демократически избранным президентом Южной Кореи и руководил страной с 1988 по 1993 год. В 1993 году бывшего главу республики арестовали по обвинению в коррупции, затем его обвинили в измене в связи с подавлением в 1980 году путча в Кванджу. Ро Дэ У в 1996 году приговорили к 22-летнему заключению, однако спустя два года политик был помилован, отмечает РИА ФАН.
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