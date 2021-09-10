Умер бывший президент Португалии Жорже Сампайю
Экс-президент Португалии Жорже Сампайю скончался в Лиссабоне на 82-м году жизни. Об этом сообщает агентство EFE, ссылаясь на окружение бывшего главы государства.
По данным EFE, Сампайю умер в больнице португальской столицы спустя две недели после госпитализации из-за респираторного заболевания. Агентство уточняет, что экс-президент страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.
Жорже Сампайю занимал пост президента Португалии с 1996 по 2006 год. Сложив президентские полномочия, политик стал специальным представителем Генерального Секретаря ООН по глобальному плану борьбы с туберкулезом.
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