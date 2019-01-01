Умер бывший лидер Китая, разогнавший Тяньаньмэнь

Бывший премьер Государственного совета Китайской народной республики Ли Пэн скончался в Пекине на 91-ом году жизни. Как сообщают китайские СМИ, политик длительное время серьёзно болел, смерть наступила накануне, передает RT. Предположительно у него случился инфаркт.

В официальном некрологе Ли Пен назван «превосходным членом Коммунистической партии Китая, испытанным и преданным коммунистическим борцом, выдающимся пролетарским революционером». Ли Пэн возглавлял правительство Китая с 1988 по 1998 год.

После этого он пять лет занимал пост председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа КНР. Вместе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем входил в третье поколение руководителей Китая.

В период властным полномочий Ли Пена произошло много важных событий в жизни страны - восстановление хороших отношений с Советским Союзом и налаживание сотрудничества с Россией, события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Именно он тогда распорядился ввести военного положение и силой разогнать демонстрантов, выступавших с апреля против коммунистических властей. После ввода войск в июне палаточный лагерь на площади был уничтожен.

