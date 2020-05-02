Умер актёр из знаменитого сериала
Актер из США Сэмюэл «Сэм» Ллойд-младший, известный своей ролью юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», скончался на 57 году жизни. У него был рак мозга, информирует портал TMZ. Неоперабельная опухоль была обнаружена в январе прошлого года. Позднее метастазы распространились по всему телу.
Сценарист, режиссер и создатель «Клиники» Билл Лоуренс назвал Ллойда «добрым, хорошим парнем», по которому многие будут тосковать. Ллойд - племянник актёра Кристофера Ллойда. На счету Сэма более 50 ролей. Он также занимался музыкой, пел в группе The Blanks.
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