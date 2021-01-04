Украинцы перекрыли трассу и требуют снизить стоимость доставки газа

Украинские правоохранители сообщили в своём Facebook, что в Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков.

По данным областного управления полиции, акция проходит вблизи села Засулье. Протестующие двигаются по пешеходному переходу, тем самым перекрывая путь автомобилям, и требуют снизить цены на распределение природного газа.

В сообщении отмечается, что на месте проведения акции находятся сотрудники полиции, которые следят за порядком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал бытовых потребителей покупать газ у «Нафтогаза», сообщает RT. По его словам, у этой компании «самые дешёвые цены из всех поставщиков».

