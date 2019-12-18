Украинцев обязали въезжать в Россию по загранпаспортам
18 декабря 201917:08
Украинское правительство постановило, что с 1 марта 2020 года граждане страны больше не смогут въезжать на территорию России по внутренним паспортам. Сделать это можно будет только по загранпаспортам.
Как отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, такие меры сократят время на прохождение пограничного контроля.
При этом для въезда на Украину с территории России по-прежнему будет достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении, сообщает Москва 24.
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