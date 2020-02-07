Украинского дипломата обвинили в изнасиловании несовершеннолетней молдаванки

Украинский дипломат подозревается в изнасиловании несовершеннолетней жительницы молдавского города Бельцы. Речь идет об официальном представителе Киева в республике.

В сообщении МИД Молдавии говорится, что Кишинев проинформировал Киев и проведении следственных действий с целью проверки заявления гражданки, которая обвинила консула Украины в Бельцах в надругательстве.

На время проведения следственных действий украинскому дипломату уведомление о том, что он не должен покидать территорию страны, сообщает «Свободная пресса».

