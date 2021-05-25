Украинского депутата впервые в истории будут судить за кнопкодавство

Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Верховной Рады IХ созыва по факту умышленного голосования вместо другого парламентария, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» народный избранник неоднократно голосовал за своего коллегу.

В ведомстве напомнили, что гражданин считается невиновным и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Имя депутата в сообщении украинской Генпрокуратуры не называется. По данным Telegram-канала Инсайдер UA речь идёт о Владиславе Поляке из группы «Доверие». Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф от 51 000 до 85 000 гривен (от 136 до 227 тысяч рублей по текущему курсу).

Закон о введении уголовной ответственности за кнопкодавство, то есть за голосование от лица другого в парламенте, был принят Верховной Радой в конце 2019 года, сообщает RT. Для контроля за действиями депутатов в украинском парламенте была обеспечена видеофиксация голосования.

