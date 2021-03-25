Украина заявила об огневых провокациях в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил Украины заявил на своей странице в Facebook о провокациях со стороны войск ДНР и ЛНР.
По их данным, за минувшие сутки было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня в частности, в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Водяное, Лебединское.
При этом нападавшими использовались гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Жертв среди украинских военнослужащих нет.
Ранее в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров сообщал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «стремительно ухудшается». По мнению Никонорова, обострения связаны с международной активностью Украины. Представитель ДНР считает, что визиты европейских или американских политиков служат поводом для провокаций Киева.
Ранее в ДНР неоднократно заявляли об ухудшении обстановки на линии соприкосновения. По данным Народной милиции республики, украинские силовики все чаще применяют артиллерийские системы и минометы калибром 120 и 82 миллиметра.
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