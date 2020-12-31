Украина запретила ввоз шести «пропагандистских» детских книг из РФ
Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2020 году расширил список издательской продукции из России, которую запрещено ввозить в страну, сообщает «Интерфакс».
В комитете уточнили, что в перечень входит 274 наименования. В 2020 году запрет был наложен ещё на шесть книг из России, в которых содержатся «пропаганда государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».
В список запрещённых попали три детские книги издательства «Азбука-Аттикус» и три книги издательства «Мозаика-синтез». Совокупный тираж изданий составляет 45 тысяч экземпляров.
Ранее Госкомтелерадио Украины запретило показ и распространение в стране фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Причиной запрета стало участие в картине российской актрисы Екатерины Варнавы, которая входит в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
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