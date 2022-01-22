Украина ввела временный запрет на транзит в Польшу

«Укржелдорога» («Укрзализныця») временно запретила железнодорожный транзит через территорию Украины в Польшу. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято из-за скопления вагонов на границе и устаревшей инфраструктуры железной дороги Польши. В украинской организации заявили, что Польская железная дорога не проявила желания для решения этой проблемы, а для этого требуется участие двух стран.

Согласно данным «Укржелдороги», в прошлом году каждые сутки на польской границе скапливалось от 1 800 до 3 200 вагонов, что создавало пробки. Также по информации украинской компании, необходимо проведение электрификации участка длиной в 1,5 км, чтобы сократить время на смену электровозов на тепловозы.

