Украина ввела временный запрет на транзит в Польшу
«Укржелдорога» («Укрзализныця») временно запретила железнодорожный транзит через территорию Украины в Польшу. Об этом сообщает ТАСС.
Решение было принято из-за скопления вагонов на границе и устаревшей инфраструктуры железной дороги Польши. В украинской организации заявили, что Польская железная дорога не проявила желания для решения этой проблемы, а для этого требуется участие двух стран.
Согласно данным «Укржелдороги», в прошлом году каждые сутки на польской границе скапливалось от 1 800 до 3 200 вагонов, что создавало пробки. Также по информации украинской компании, необходимо проведение электрификации участка длиной в 1,5 км, чтобы сократить время на смену электровозов на тепловозы.
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