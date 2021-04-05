Украина ввела санкции против 10 российских предприятий, часть из них связана с авиа- и судоремонтом, передает «Интерфакс».

Власти Украины ввели санкции против лиц, которых он считает контрабандистами, а также против Россотрудничества и ряда компаний.

Также под санкции попали несколько швейцарских, эстонских и польских компаний, а также коммерческая структура из ОАЭ.



