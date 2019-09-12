Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам. Как пишет РИА Новости, Минэкономразвития РФ рассчитывает, что после этого Киев оперативно устранит допущенные нарушения международных обязательств.
Напомним, в июле прошлого года третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала правоту Москвы в споре с Киевом относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства. Украина подала апелляцию на решение ВТО.
Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России и продлила их срок действия ещё на пять лет. Россия подала иск в ВТО, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение организации.
В конце апреля НСН писала, что решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу. Об этом сообщили в Минэкономразвития (МЭР). Источник напоминает, что ВТО признала, что Россия ограничила транзит «в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях».
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что выводы ВТО способствуют укреплению позиции РФ в споре о пошлинах США на импорт стали и алюминия.
Напомним, ограничения на транзит украинских грузов через российскую территорию Москва ввела в январе 2016 года. Эти меры стало ответной реакцией на начало действия с этого же периода зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Утверждённый порядок предусматривает, что грузовые перевозки из Украины в Казахстан через Россию должны производиться лишь через установленные пункты пропуска, при условии наличия системы ГЛОНАСС.
О том, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту, стало известно 5 апреля. Однако, как бы ни ударило это решение по экономике Украины, в стране, скорее всего, не заметят эту новость, заявил в эфире НСН руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Население и СМИ слишком заняты наблюдением за предвыборной гонкой между действующим президентом Порошенко и лидером первого тура выборов Зеленским.
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