Украина проиграла России спор в ВТО

Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам. Как пишет РИА Новости, Минэкономразвития РФ рассчитывает, что после этого Киев оперативно устранит допущенные нарушения международных обязательств.

Напомним, в июле прошлого года третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала правоту Москвы в споре с Киевом относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства. Украина подала апелляцию на решение ВТО.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России и продлила их срок действия ещё на пять лет. Россия подала иск в ВТО, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение организации.