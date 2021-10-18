Украина получила от США новую партию военной помощи

Очередной груз международной технической помощи от правительства США прибыл на Украину в ночь с 17 на 18 октября, сообщает пресс-служба украинского министерства обороны.

В сообщении говорится, что это уже вторая партия от американских партнёров для Вооруженных сил Украины (ВСУ), полученная Киевом по результатам договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

В ведомстве напомнили, что первая партия помощи поступила на Украину 10 октября, а третья ожидается пв ближайшее время. Также в Минобороны Украины добавили, что общая сумма материальных средств от Вашингтона Киеву составляет 60 миллионов долларов, дополнительно к ранее согласованному объёму в 250 миллионов долларов.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон поставит Киеву ракетное вооружение и два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО, сообщает RT.

