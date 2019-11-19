Украина планирует создать лунный город

Украинское конструкторское бюро "Южное ", которое является ведущим космическим предприятием в стране, представило проект лунного аппарата, способного искать полезные ископаемые, а также сделать первый шаг в построении города на Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт предприятия.

В рамках Dubai Airshow 2019 был показан макет лунного посадочного аппарата (ЛПА). Проектная декларация на сайте утверждает, что ЛПА способен доставить на спутник Земли груз до 150 килограммов и при этом выдержать три перелета. Кроме текста, на сайте также выложено видел Сообщение сопровождается видео, на котором можно рассмотреть облик аппарата, модель его прилунения и взятия им грунтовых проб. Финальная часть ролика посвящена уверениям, что аппарат станет первым шагом для создания "лунного города".

КБ "Южное" ранее являлось советским предприятием, занятым разработкой космических ракет "Космос" и "Зенит" и межконтинентальных баллистических ракет "Сатана". Сегодня КБ занято производством составляющих для ракет "Антарес", принадлежащих США.



