Украина назвала себя «мощным восточным форпостом НАТО»

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО, передает РИА Новости.

По его словам, Киев уже семь лет отстаивает независимость не безопасность не только себя, но и Европы.

Также глава Минобороны страны заявил, что вступление Украины в НАТО является приоритетной целью страны, но сделать это будет сложно.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраина
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