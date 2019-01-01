Уход Терезы Мэй в отставку прогнозируется на следующей неделе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке, передает «Интерфакс».

Один из членов британского кабмина заявил газете, что было бы «лучше, если бы она ушла сейчас».

Мэй ранее обещала, что покинет пост премьера после ратификации соглашения по Brexit.

62-летняя Тереза Мэри Мэй - лидер Консервативной партии и премьер-министр Соединённого Королевства с 11 июля 2016 года.

