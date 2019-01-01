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62-летняя Тереза Мэри Мэй - лидер Консервативной партии и премьер-министр Соединённого Королевства с 11 июля 2016 года.
Уход Терезы Мэй в отставку прогнозируется на следующей неделе
22 мая22:44
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке, передает «Интерфакс».
Один из членов британского кабмина заявил газете, что было бы «лучше, если бы она ушла сейчас».
Мэй ранее обещала, что покинет пост премьера после ратификации соглашения по Brexit.
62-летняя Тереза Мэри Мэй - лидер Консервативной партии и премьер-министр Соединённого Королевства с 11 июля 2016 года.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Тереза Мэй
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