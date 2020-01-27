Уханьская пневмония: мрачные прогнозы и глобальная паника

Нынешние темпы распространения коронавируса могут привести к глобальному масштабу заболевания уже к марту – столь мрачный прогноз дал глава Российской академии наук Александр Сергеев. Он указал, что «число заболевших растет в геометрической прогрессии», коэффициент которой если сохранится и далее, то «заболевание может перерасти в глобальную эпидемию». Причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. С середины декабря 2019 года количество заболевших составило почти 2800 человек, число скончавшихся от этого заболевания — 80 человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц. За пределами материковой части КНР случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.

Панические настроения в связи с уханьским коронавирусом ширятся едва ли не быстрее, чем он сам. Биржевые индексы падают, инвесторы бегут из рискованных активов по всему миру, туроператоры, в том числе российские, вывозят своих туристов с китайских курортов. Главный санитарный врач России Анна Попова распорядилась принять меры по предупреждению распространения новой инфекции. Речь, в частности, идет о переводе медицинских организаций при необходимости на строгий противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления больных, подготовке запаса противовирусных препаратов. В некоторых странах закрываются образовательные учреждения, отменяются все массовые мероприятия, вводятся запреты на импорт продукции из Китая, прежде всего животноводческой. В самом Китае на карантин закрыты целые города с населением в десятки миллионов, в том числе ставший эпицентром вспышки Ухань.

Фото- и видеокадры из китайских городов в эти дни больше всего напоминают иллюстрации к фантастическим романам-катастрофам. Тут стоит напомнить, что в апреле 2019 года вышел роман Вадима Панова «Аркада.kamataYan» с подробным описанием развития пандемии смертельного заболевания, вызванного вирусом kamataYan, причем, от лица устроителей катастрофы. Пандемия создана искусственно с целью уменьшения численности населения Земли, и замаскирована под глобальную террористическую атаку.

С другой стороны, можно припомнить и эпидемию атипичной пневмонии в начале нынешнего тысячелетия, вызванной коронавирусом SARS, что расшифровывается как «тяжелый острый респираторный синдром». Средства, затраченные на борьбу с той формой атипичной пневмонии, исчислялись миллиардами долларов. Всего было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом. Сравним с настоящей пандемией, крупнейшей из которых в истории человечества был грипп-«испанка»: в конце 20-х годов прошлого века вирус поразил более полумиллиарда человек (добрая треть населения планеты на тот момент), из которых скончались, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов заболевших. Сравнили? Вот и молодцы. А деньги-то давно освоены…

