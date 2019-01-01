Ученые выявили новый способ борьбы с рассеянным склерозом

Американским ученым удалось выяснить роль вспомогательных телец при формировании миелина. Открытие было сделано в ходе наблюдений за рыбками-зебрами. Ученые сделали вывод, что у рыбок-зебр с поврежденным геном fbxw7 было больше миелина, чем у других подопытных животных. Аналогичные изменения были внесены учеными в геном мышей. Удаление участка ДНК с геном fbxw7 привели к тому, что мыши стали менее подвижными и ловкими, более чувствительными к холоду. В целом поведение осталось прежним.

Ученые надеются, что дальнейшие опыты помогут им понять и другие отличия олигодендроцитов и шванновских клеток, а также их возможности для работы в мозге. Эти опыты должны стать основой для новой терапии рассеянного склероза, а также синдрома Шарко-Мари-Тута и других заболеваний нервной системы.

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