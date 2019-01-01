Ученые выявили новый способ борьбы с рассеянным склерозом
Молекулярные биологи из США выявили ген, после удаления которого вспомогательные клетки нервной ткани активно восстанавливают повреждение. По мнению исследователей, регулирование активности вспомогательных клеток способно подавить симптомы рассеянного склероза. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Nature Communications.
При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелин - оболочку нервных волокон. Это приводит к «замыканию» нервов и плохому проведению импульсов. По данным ВОЗ, от рассеянного склероза страдают почти 2,3 миллиона человек.
Американским ученым удалось выяснить роль вспомогательных телец при формировании миелина. Открытие было сделано в ходе наблюдений за рыбками-зебрами. Ученые сделали вывод, что у рыбок-зебр с поврежденным геном fbxw7 было больше миелина, чем у других подопытных животных. Аналогичные изменения были внесены учеными в геном мышей. Удаление участка ДНК с геном fbxw7 привели к тому, что мыши стали менее подвижными и ловкими, более чувствительными к холоду. В целом поведение осталось прежним.
Ученые надеются, что дальнейшие опыты помогут им понять и другие отличия олигодендроцитов и шванновских клеток, а также их возможности для работы в мозге. Эти опыты должны стать основой для новой терапии рассеянного склероза, а также синдрома Шарко-Мари-Тута и других заболеваний нервной системы.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в интервью НСН рассказал, в какие клиники не стоит обращаться для обследования.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене