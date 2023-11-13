Ученые выяснили тайну создания сфинкса
Американские ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что Большой сфинкс в египетской Гизе создан частично благодаря ветру, сообщает РИА Новости.
По их словам, когда-то сфинкс был крупной бесформенной скалой. Однако потоки ветра разрушили его внешний слой, состоящий из мягкого известняка, обнажив более твердые породы, по своей форме напоминавшие лежавшего льва. Древним мастерам Египта осталось только отшлифовать их, превратив в туловище, лапы и женскую голову.
Ранее востоковед заявил, что угроза взорвать Сфинкса и египетские пирамиды – бред, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru