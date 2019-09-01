Ученые создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Китайские ученые разработали гель, применение которого способно завершить эру применения пломб в лечении кариеса, пишет NewScientist
Руйканг Танг из Чжэцзянского университета в Китае вместе с коллегами создали гель, который содержит строительные блоки настоящей эмали - кальций и фосфат. Для опыта использовались человеческие зубы, поврежденные кислотой. В искусственной среде, имитирующей полость рта человека, после нанесеня геля на зубы в течение 48 часов было отмечен рост новой эмали.
«Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата - как в геле - что способствует ее росту», - говорит Танг.
Толщина нового эмалевого покрытия всего 3 микрометра. По словам ученых, что гель можно многократно наносить для создания необходимого «ремонтного» слоя.
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