Ученые создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Китайские ученые разработали гель, применение которого способно завершить эру применения пломб в лечении кариеса, пишет NewScientist

Руйканг Танг из Чжэцзянского университета в Китае вместе с коллегами создали гель, который содержит строительные блоки настоящей эмали - кальций и фосфат. Для опыта использовались человеческие зубы, поврежденные кислотой. В искусственной среде, имитирующей полость рта человека, после нанесеня геля на зубы в течение 48 часов было отмечен рост новой эмали.

«Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата - как в геле - что способствует ее росту», - говорит Танг.

Толщина нового эмалевого покрытия всего 3 микрометра. По словам ученых, что гель можно многократно наносить для создания необходимого «ремонтного» слоя.

