Ученые разработали убийственный «ботокс» для малярийных комаров

Ученые из международной группы выделили вещество нейротоксин, аналогичное ботулотоксину (ботоксу). Оно действует эффективно исключительно против комаров рода Anopheles – разносчиков малярии. Об этом пишет журнал Nature Communocations.

В отличие от комаров, новый токсин не представляет никакой опасности для других беспозвоночных, а также всех хордовых.

Отметим, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году малярией заразились 219 млн человек, из них 435 тыс. умерло.

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