Ученые разгадали тайну захоронений Древнего Египта
Используя новейшие технологии для исследования ДНК, ученые смогли разгадать одну из загадок Древнего Египта. Ранее много вопросов вызывало большое количество птиц ибисов для церемониальных захоронений.
Ученые выдвигали гипотезу, что найденные в захоронениях мумии делались из специально выращиваемых для таких целей птиц. Древние египтяне помещали по 10 000 ибисов ежегодно в некрополи, и подобная версия вполне логически подходила исследователям.
Однако с помощью современных средств изучения ДНК, эксперты сравнили клетки 14 мумий возрастом примерно в 2500 тысяч лет с 26 пойманными в разных частях Африки птицами.
В результате выяснилось, что генетическое разнообразие животных очень схоже, и, как следствие, захороненные в древности ибисы не были выведены искусственно. Это может свидетельствовать, что в Древнем Египте священных птиц для проведения ритуальных захоронений ловили в дикой природе. Ученые пришли в к выводу, что численность ибисов была достаточно высока, если ежегодно в районе болот и озер можно было выловить около десятка тысяч представителей этого вида.
Ранее НСН сообщала, что могилы эпохи Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.) обнаружены на юге Египта. Ученые британского университета города Бермингем обнаружили шесть захоронений разного размера в предместьях египетского Асуана.
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