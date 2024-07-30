Участница открытия Олимпиады Буч пожаловалась на травлю в интернете

Французская артистка Барбара Буч, принявшая участие в церемонии открытия Олимпиады-2024, пожаловалась на травлю в сети, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Мселлати рассказала, что после участия в пародии на «Тайную вечерю» Буч стали писать большое количество негативных комментариев с оскорблениями и угрозами расправой.

По ее словам, Буч решила обратится в суд из-за травли в интернете и в судебном порядке наказать тех, кто хочет ее запугать.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля в Париже. В рамках церемонии, была представлена миниатюра «Тайная вечеря» с отсылкой на известную картину Леонардо да Винчи с участием драг-квин (входят в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артистов. Этот номер вызвал широкий общественный резонанс и международную критику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

