Юбилейная внучка. Трамп стал дедом в десятый раз
20 августа16:49
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп стал дедом в десятый раз. У сына главы Белого дома Эрика появилась на свет дочь. Об этом Эрик Трамп сообщил в своём Instagram, передает RT.
«Лара Трамп и я рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя!» — написал отпрыск американского лидера в соцсети. К своему посту он добавил фото малышки.
У Эрика и Лары Трамп в сентябре 2017 года родился первенец, мальчика назвали Эрик Люк.
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Фото: instagram.com/erictrump
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