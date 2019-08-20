Юбилейная внучка. Трамп стал дедом в десятый раз

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп стал дедом в десятый раз. У сына главы Белого дома Эрика появилась на свет дочь. Об этом Эрик Трамп сообщил в своём Instagram, передает RT.

«Лара Трамп и я рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя!» — написал отпрыск американского лидера в соцсети. К своему посту он добавил фото малышки.

У Эрика и Лары Трамп в сентябре 2017 года родился первенец, мальчика назвали Эрик Люк.

