Убийца Леннона получил 11 отказ в досрочном освобождении





Комиссия по условно-досрочному освобождению отклонила уже в 11 раз просьбу об освобождении Марка Чепмена, который убил в 1980 году музыканта Джона Леннона. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на представителя пенитенциарной системы Нью-Йорка.

В 2000 году убийца одного из основателей легендарных The Beatles получил право на досрочное освобождение после того как отбыл первые 20 лет пожизненного заключения. Следующее ходатайство он сможет подать не раньше чем через два года.

Против освобождения Чепмена выступает 87-летняя вдова Леннона Йоко Оно. Она направила членам комиссии послание с подтверждением своей позиции.

Марк Чепмен напал с пистолетом на музыканта 8 декабря 1980 года в Ною-Йорке, когда Джон Леннон вместе с женой возвращались домой. В спину Леннона попали пять пуль, он умер от массированной кровопотери по пути в больницу.

Примечательно, что за несколько часов до смерти музыкант оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. Леннона кремировали, его прах развеян над Центральным парком «Большого яблока».

