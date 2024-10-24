У президентского комплекса Южной Кореи упал воздушный шар с мусором и листовками
Воздушный шар с мусором и листовками упал на территории правительственного комплекса, где находится администрация президента Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на службу безопасности главы республики.
Предположительно, шар был запущен из КНДР.
«Шар... лопнул в воздухе, что разбросало мусор по территории правительственного комплекса в округе Йонсан», — указали в спецслужбе.
Содержимое объекта не представляло опасности. Помимо мусора, в шаре находились политические листовки с критикой южнокорейского президента и первой леди.
В июне Республика Корея обвинила Северную Корею в запуске в сторону государства воздушных шаров с прикрепленными мешками с мусором, напоминает «Свободная пресса».
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