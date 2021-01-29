У посольства Израиля в Дели произошел взрыв
29 января 202117:20
Самодельная бомба взорвалась у посольства Израиля в Нью-Дели, передает РИА Новости.
Пострадавших нет, устройство было маломощным.
Повреждены стекла трех автомобилей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- У посольства Израиля в Дели произошел взрыв
- ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в оправдании терроризма
- Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» появится в феврале
- Прилепин рассказал, когда Путин отойдёт от дел
- Кравчук: переговоры с Россией по Донбассу невозможны
29 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru