У посольства Израиля в Дели произошел взрыв

Самодельная бомба взорвалась у посольства Израиля в Нью-Дели, передает РИА Новости.

Пострадавших нет, устройство было маломощным.

Повреждены стекла трех автомобилей.


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ФОТО: РИА Новости
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