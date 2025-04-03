У побережья Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал NTV.
По его данным, инцидент произошел близ приморского города Айваджик. После получения сигнала о ЧП на место направили спасательные подразделения береговой охраны Турции.
Отмечается, что в результате происшествия погибли как минимум пять человек. Еще 25 были спасены, пострадавших доставили в больницы в провинциях Чанаккале и Балыкесир.
Ранее неподалеку от Хургады в Красном море затонула прогулочная подводная лодка с российскими туристами на борту, погибли шесть человек, напоминает РЕН ТВ.
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