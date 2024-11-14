У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает Центральное метеорологическое управление острова.

Подземные толчки зафиксировали в 10:38 (05:38 мск). Эпицентр землетрясения находился в 9,8 км южнее уезда Хуалянь, очаг располагался на глубине 30,5 км.

Сведений о пострадавших не поступало, данных о разрушениях в уезде нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Командорских островов на Камчатке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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