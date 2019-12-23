У побережья Канады произошло землетрясение 5,7
23 декабря 201923:34
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным агентства, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 170 км к западу от муниципалитета Порт Харди. Очаг был расположен на глубине 10 км.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сегодня стало известно о землетрясении у побережья Гватемалы.
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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКанада
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