У побережья Канады произошло землетрясение 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным агентства, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 170 км к западу от муниципалитета Порт Харди. Очаг был расположен на глубине 10 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сегодня стало известно о землетрясении у побережья Гватемалы.



