В мире
Ранее Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил в Ормузском проливе, приблизившийся иранский беспилотник, сообщает «Интерфакс».
У Ирана нет информации о сбитом беспилотнике
19 июля00:55
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике заявил, что у Тегерана нет информации о потере летательного аппарата.
Ранее Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил в Ормузском проливе, приблизившийся иранский беспилотник, сообщает «Интерфакс».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: фото Shutterstock
ТЕГИ:Иран
Горячие новости
- Глеб Самойлов: «На сцене «НАШЕСТВИЯ 2019» сделаю все, что от меня зависит»
- Госпитализирована Инна Чурикова
- «Северный флот»: Когда в стране всё будет хорошо – будем писать о любви и цветочках
- Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
- Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов