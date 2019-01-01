В мире

У Ирана нет информации о сбитом беспилотнике

19 июля00:55

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике заявил, что у Тегерана нет информации о потере летательного аппарата.

Ранее Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил в Ормузском проливе, приблизившийся иранский беспилотник, сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: фото Shutterstock
ТЕГИ:Иран