У берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
11 октября 202411:49
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море у берегов Турции, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 154 километрах от города Зонгулдак. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Сведений о жертвах или разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Камчатки, напоминает «Свободная пресса».
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- У берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru