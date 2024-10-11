У берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море у берегов Турции, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 154 километрах от города Зонгулдак. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Сведений о жертвах или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Камчатки, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры