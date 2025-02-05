У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у побережья Гватемалы. Об этом заявили в местном институте сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh.

Как отметили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах от города Масатенанго, очаг залегал на глубине 21,71 км.

Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, пишет «Свободная пресса».

