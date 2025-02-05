У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,5
5 февраля 202510:48
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у побережья Гватемалы. Об этом заявили в местном институте сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh.
Как отметили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах от города Масатенанго, очаг залегал на глубине 21,71 км.
Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru