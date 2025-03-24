У берегов Чили зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Чили. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр толчков находился в 39 километрах севернее города Кокимбо. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 38 км.

Данных о пострадавших или разрушениях после стихийного бедствия не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло неподалеку от Петропавловска-Камчатского, напоминает 360.ru.

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ФОТО: НСН
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