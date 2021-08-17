Тысячи афганцев пытаются прорваться в аэропорт Кабула. Видео

Тысячи людей, желающих покинуть Афганистан, собрались во вторник у международного аэропорта Кабула, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает журналист Ваджахат Казми, многие из них пытаются перелезть через высокий забор, ограждающий территорию аэропорта.

По его данным, обстановку внутри аэропорта Кабула контролируют войска США, снаружи находятся представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

На видео, опубликованном журналистом в Twitter, слышна стрельба. Люди с пулеметами, гранатометами и другим оружием пытаются воздействовать на толпу. Люди мечутся в панике.

Телеканал Al-Jazeera также сообщает о выстрелах рядом с аэропортом для разгона толпы. По данным телеканала, стрельба и давка продолжается рядом с аэропортом.

Ранее во вторник талибы объявили о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула, отмечает РИА Новости.

В понедельник в аэропорту Кабула царил хаос. Афганцы пытались штурмовать улетающие самолеты и вертолеты. СМИ сообщают о гибели 10 человек.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанАэропортКабул
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