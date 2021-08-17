Тысячи афганцев пытаются прорваться в аэропорт Кабула. Видео

По его данным, обстановку внутри аэропорта Кабула контролируют войска США, снаружи находятся представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

На видео, опубликованном журналистом в Twitter, слышна стрельба. Люди с пулеметами, гранатометами и другим оружием пытаются воздействовать на толпу. Люди мечутся в панике.

Телеканал Al-Jazeera также сообщает о выстрелах рядом с аэропортом для разгона толпы. По данным телеканала, стрельба и давка продолжается рядом с аэропортом.