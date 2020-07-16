Twitter заблокировал аккаунты, где менялся пароль в последние 30 дней
Руководство социальной платформы Twitter заблокировало все аккаунты, в которых менялся пароль за последние 30 дней. Решение было принято в связи со взломом хакерами аккаунтов известных людей США, сообщает ТАСС.
Накануне сообщалось, что хакеры взломали аккаунты в Twitter нескольких знаменитостей из США, разместив однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. В частности, были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других известных людей США.
В Twitter отметили, что у компании нет данных, есть ли у хакеров доступ к паролям, но заявили, что в их смене нет необходимости. Между тем, все аккаунты, которые в последние 30 дней пытались сменить пароль временно заблокированы. Также для пользователей ограничена возможность по смене пароля.
Доступ к аккаунтам, которые оказались взломаны, пока заблокирован. В компании заявили, что он будет открыт после того, как специалисты убедятся в безопасности.
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