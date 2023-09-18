Отмечается, что польское руководство во главе с «Гражданской платформой» бывшего главы правительства Дональда Туска допускало, что польская армия должна оставить границы и отступить за реку Вислу. Фактически это означало бы передачу части территории России.

Члены «Гражданской платформы» в ответ на действия правящей партии потребовали отдать под суд нынешнего министра обороны Мариуша Блащака. Так, член партии Ян Грабец напомнил, что государственный трибунал предусматривает ответственных за разглашение секретных документов в избирательных целях.

В ответ Блащак заявил, что действия партии «Право и справедливость» были верными. Он отметил, что граждане Польши имеют право знать свою дальнейшую судьбу, и подчеркнул, что в случае начала конфликта польская армия будет сражаться «за каждый метр территории и за каждую человеческую жизнь».

Ранее в Польше заявили, что широкая общественность ошибается, считая, что конфликт вокруг Украины привел к «изоляции» России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

