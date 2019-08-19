Турция перебрасывает бронетехнику к сирийскому Хан-Шейхуна
Министерство иностранных дел Сирии заявило о продвижении бронетехники Турции в сторону удерживаемого боевиками города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Бои за этот населённый пункт ведёт сирийская армия. По информации внешнеполитического ведомства, турецкие подразделения перешли сирийскую границу в районе города Саракиб, предает RT.
В провинции Идлиб сирийская армия проводит операции против террористов группировки «Джабхат ан-Нусра», запрещённой в России, и других террористических формирований. Турция поддерживает в Сирии так называемую «умеренную оппозицию». Как отмечает РИА ФАН, всего в составе конвоя подкрепления для боевиков в Идлибе Турция направила 28 грузовиков тяжелой военной техники, включая 7 танков.
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