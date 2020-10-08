Турция объявила об учебных стрельбах в районе черноморского Синопа
Турция выпустила международное оповещение о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что турецкие вооруженные силы с 5 по 16 октября могут активировать приобретенную у России систему противоракетной обороны С-400 и испытать ее на полигоне в районе города Синоп. Для этого 10 воздушных целей будут доставлены наземная станция управления беспилотниками и другое необходимое оборудование должны были поступить на Синопский ракетный полигон для испытаний С-400 уже 5 октября.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.
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