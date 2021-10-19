Турция обвинила послов ряда стран во вмешательстве в судебные дела республики
Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов ряда стран во вмешательстве в судебные дела страны из-за призыва дипломатов освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее посольства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции призвали Анкару освободить Кавалу. В МИД Турции были вызваны послы перечисленных государств, напоминает RT.
Как отметил Октай, дипломаты, призвав к политическому вмешательству в судебные дела Турции, превысили свои полномочия. Вице-президент призвал послов «проявить уважение к независимости» республики.
«Суды в Турции независимы, а Турция — полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах», — написал Октай в Twitter.
Османа Кавалу задержали в феврале по подозрению в попытке государственного переворота в июле 2016 года. До этого правозащитник провел два года в тюрьме по делу об антиправительственных протестах в 2013 году, впоследствии Кавала был оправдан.
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