Турция обвинила послов ряда стран во вмешательстве в судебные дела республики

Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов ряда стран во вмешательстве в судебные дела страны из-за призыва дипломатов освободить правозащитника Османа Кавалу.

Ранее посольства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции призвали Анкару освободить Кавалу. В МИД Турции были вызваны послы перечисленных государств, напоминает RT.

Как отметил Октай, дипломаты, призвав к политическому вмешательству в судебные дела Турции, превысили свои полномочия. Вице-президент призвал послов «проявить уважение к независимости» республики.

«Суды в Турции независимы, а Турция — полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах», — написал Октай в Twitter.

Османа Кавалу задержали в феврале по подозрению в попытке государственного переворота в июле 2016 года. До этого правозащитник провел два года в тюрьме по делу об антиправительственных протестах в 2013 году, впоследствии Кавала был оправдан.

