Турция обнаружила в Черном море новое месторождение газа
Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение с запасами более 135 млрд кубометров газа. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии порта Филиос.
«Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер добавил, что общие запасы газа на шельфе Черного моря составили около 500 млрд кубометров. Также Эрдоган напомнил, что в августе прошлого года в Черном море было обнаружено месторождение «Сакарья» с примерным объемом запасов газа в 320 млрд кубометров.
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