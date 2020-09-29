Турция не признала уничтожение Су-25 ВВС Армении

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг утверждение о том, что F-16 турецких военно-воздушных сил сбил Су-25 ВВС Армении с территории Азербайджана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее министерство обороны Армении выпустило сообщение, что турецкий боевой самолет сбил армянский штурмовик в зоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Причём утверждалось, что пилот погиб.

По версии Еревана, ВВС Турции оказывают поддержку с воздуха действиям азербайджанских вооруженных сил.

Ранее Еереван завил, что азербайджанская сторона при нанесении удара по армянскому городу Варденис применяла помимо артиллерии турецкий боевой беспилотный летательный аппарат.

