Турция направляет войска в Ливию

Турецкое руководство решило направить свои военные подразделения в Ливию. Об этом объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Со своим обращением Эрдоган выступил в президентском дворце. Глава республики уточнил, что турецкие военные будут поддерживать сторону Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которое противостоит командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару, отмечает Газета.ру.

Между тем, стало известно, что сам Хафтар согласился принять участие в Берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Такое решение он принял по результатам переговоров с вождями поддерживающих его племён, сообщил телеканал Al Hadath.

Как сообщает РИА ФАН, о согласии приехать в Германию Хафтар сообщил министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу на встрече в городе Бенгази на востоке Ливии. Фельдмаршал заявил, что готов продолжать работу по ливийскому урегулированию. Ранее о готовности приехать в Берлин сообщил и Саррадж.

