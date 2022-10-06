Турция начала замещать газ из РФ поставками из Ирана и Азербайджана

Турция приступила к постепенному отказу от газа из России в пользу других поставщиков. Об этом информирует агентство Anadolu, приводя данные ежемесячного отчёта Управления по регулированию энергетического рынка.

Согласно документу, в июле импорт российского голубого топлива стал меньше на 37,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Одновременно республика увеличила закупки в Иране и Азербайджане - на 37,5% и 31,5% соответственно. Правда, Россия пока лидирует по поставкам газа в Турцию.

В целом в июле страна приобрела на 15,7% меньше газа по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Турция сумела сократить общее потребление голубого топлива на 27,5% год к году. В первую очередь, это стало возможным, благодаря снижению использования газа на электростанциях почт в полтора раза. При этом бытовое потребление выросло.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе заявил, что Москва и Анкара договорились о переходе к торговле в рублях. В сентябре стало известно, что Эрдоган собирался попросить у российского лидера Владимира Путина 25% скидку на газ.

