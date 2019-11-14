Турция готова купить у США Patriot без отказа от российских С-400

Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если Вашингтон согласится продать системы Patriot по сходной цене. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении на родину из США, где он провел переговоры с Дональдом Трампом.

По словам Эрдогана, Турция будет готова приобрести Patriot на подходящих условиях, однако не при условии отказа от С-400, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что подобные призывы об отказе от российской продукции нарушают суверенитет Турции.

Как пояснил Эрдоган, покупка одновременно российской и американской систем соответствует стратегии обороны страны, которая основана на диверсификации. Он также подчеркнул, что хочет дружить как с Россией, так и с США. Президент Турции также заявил о положительном сдвиге в позиции Вашингтона по поставке Анкаре истребителей F-35.

На встрече в Вашингтоне Трамп и Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг поставок Турции российских С-400.

